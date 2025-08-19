囲碁の現役最年長棋士、杉内寿(かず)子(こ)八段（９８）が、２０日付で引退する。日本棋院が１９日に発表した。７月１０日の王座戦の予選は体調不良で不戦敗となったが、対局は成立したため、自身の最年長対局記録を９８歳４か月４日に更新していた。同棋院によると、杉内八段側から８月に入って、引退届が郵送されてきたという。杉内八段は「『碁は芸道にして一生の修行』を信条に今日まで励んで参りましたが、六時間休憩なし