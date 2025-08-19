沖縄尚学２―１東洋大姫路（準々決勝＝１９日）沖縄尚学は二回、伊波の適時打と新垣瑞の犠飛で２点を先制。東洋大姫路は三回、桑原の左越えソロで１点を返した。沖縄尚学は七回からエース末吉が救援してリードを守り切り、夏の甲子園で初の４強入りを決めた。東洋大姫路は、二回途中から救援したエース木下が粘り強く投げ、九回には二死満塁と攻めたが、あと一本が出なかった。