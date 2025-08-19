バスケットボールBリーグのチェアマンで日本協会副会長を務める島田慎二氏は19日、米プロNBAレーカーズの八村塁について「日本の宝である選手であることは変わらない」と述べ「日本バスケット界として、誤解が生まれないように、分かり合えるようなコミュニケーションを図っていくことが大事」と強調した。同日のBリーグ理事会後に取材に応じた。八村は昨年、日本代表活動の在り方を巡って日本協会を批判。18日には名古屋市で