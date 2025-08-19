今月１０日、新庄市で酒気帯び運転の車に５７歳の男性がはねられ死亡した事故で、男性の死因は、多発性外傷だったことがわかりました。 【写真を見る】男性(57)の死因は多発性外傷と判明新庄市の酒気帯び運転死亡事故運転手の男(74)の容疑を危険運転致死容疑に切り替え捜査（山形） 警察は車を運転していた男の容疑を危険運転致死の容疑に切り替えて調べを進めています。 これは今月１０日、午後４時ごろ、新庄市鳥越の市道