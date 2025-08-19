任期満了に伴う奄美大島の大和村の村長選挙が告示され、現職の伊集院幼さん（64）が無投票で当選しました。大和村の村長選挙に無投票で当選したのは現職で5期目の伊集院幼さん（64）です。伊集院さんは大和村役場の職員を経て2009年から現職となっています。ほかに立候補の届け出はなく4回連続の無投票当選となりました。