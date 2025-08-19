オンラインカジノで賭博をした疑いで書類送検された芸能事務所「タイタン」に所属するお笑い芸人2人が不起訴となりました。東京地検が19日に不起訴処分としたのは、「タイタン」に所属するお笑い芸人のあさひさんと「バターヤング」の佐野寛さんです。2人はオンラインカジノサイトにアクセスし賭博をした疑いで、2025年7月、警視庁に書類送検されていました。東京地検は不起訴の理由については明らかにしていません。