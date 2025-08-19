上関町で計画されている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。周辺の自治体では、市民団体などが住民アンケートを行っています。柳井市では去年、4000件近い回答があり、72％が計画に反対、4％が賛成、24％がよく分からない、というものでした。田布施町ではことし3月、町議会が建設に反対する決議案を可決。そして今回、新たに平生町で行われた住民アンケートの結果、回答の7割以上が反対だったということです。こ