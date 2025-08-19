第10管区海上保安本部と県警機動隊が海難事故を想定した救助訓練を合同で行いました。鹿児島市で行われた訓練には、10管本部と県警の機動隊から計29人が参加しました。陸上での活動が多い県警にとっては、経験が少ない海で、海難救助のスペシャリストから学ぶ機会です。(登島凜アナウンサー)「海にいる救助者をヘリコプターを使って救出する訓練です。今、機動隊が救助者に器具を装着し、ロープによって引き