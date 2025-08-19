県内の20代女性は今年5月、副業サイトを検索し、株式会社コミットというサイトの「【公式】サポート」と名乗るLINEアカウントとつながり、やりとりを行うようになりました。 その後「【公式】サポート」から「副業のサービスを提供するには 200万円が必要。なければ消費者金融から借りるように」などと言われ、2回にわたり現金あわせて175万円をふりこみ、だまし取られています。 このよ