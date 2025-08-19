外国人観光客に大学生が折り鶴の折り方を教え、平和について考えてもらう取り組みが広島市で行われました。■学生「鶴を折ってみませんか？」平和公園にあるレストハウスでは広島女学院大学の学生4人が外国から訪れた観光客に声をかけ、折り鶴を折るなどして交流しました。被爆80年を迎えた広島の歴史や平和について考えてもらおうと大学が企画しました。■アメリカからの観光客「この場所で鶴を折ることができて自分自身を浄化す