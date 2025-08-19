石川県内のイノシシによる被害が拡大しています。農作物の去年の被害額は、前年の2倍以上にあたる約4500万円に上っています。収穫時期を前に対策が急がれる現状を取材しました。 かほく市農林水産課・岡村 翔 さん：「ほんとは黄金色にコメが実っているんですけど、それが白く変色している」収穫を控えた田んぼの一角には、変色し、まばらに実る稲穂。これらは全て、イノシシがかじったものです。 石川県によりますと、イノ