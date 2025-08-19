夏休みに様々な場所に出かけた人も多いと思います。今年は、猛暑や物価高の影響もあり、「涼・近・得」がキーワードになっているようです。 【写真を見る】「暑いので、家で過ごすけど電気代が怖い…」そんな夏休みのトレンドは「涼・近・得」お財布に優しい熊本のおでかけスポット3連発 民間の調査によりますと、今年の夏は「できるだけ近場で過ごしたい」「屋内で快適に過ごしたい」と答えた人がともに7割に上りま