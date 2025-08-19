一世を風靡（ふうび）したアイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーが１９日、ＳＮＳで２ショットを披露した。現在は俳優や歌手として活動する大沢樹生（５６）がインスタグラムを更新し、「Ｈｉ！！今日は仙台で晃と一緒」とつづり、元メンバーの赤坂晃（５２）と２ショットを披露。「光ＧＥＮＪＩとしてデビューして３８年か…この３８周年は思うこと,考えること色々とあるんだな何はともあれ７人が活動出来てること