◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・京セラドーム大阪）「ＴＩＧＥＲＳＢ−ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ」として開催され、アンバサダーを務める日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が試合前にライブパフォーマンスを行った。ファーストピッチにはメンバーのＥＪ、ＮＩＣＨＯＬＡＳ、ＹＵＭＡが登場。３人ともノーバウンド投球で、ＥＪは「練習の時に結構いい感じだったので、マウンドでもその通