Ｊ１のＧ大阪は１９日、２３日の横浜ＦＣ戦（パナスタ）で献花台を設置することを発表した。１０日に肺炎で亡くなった釜本さんは、Ｇ大阪の初代監督も務めた日本サッカー界のレジェンド。献花台には、Ｇ大阪に在籍した時の写真パネルなどが展示される。また、献花には試合観戦のチケットを持っていない人も参列できる。