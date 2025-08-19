◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルト―巨人戦（神宮）の２回裏に球審と一塁塁審が異なる判定をする珍事が起きた。巨人が丸の５号２ラン、中山の４号ソロで３―１と２点をリードした２回裏。２点を追うヤクルトは古賀の中前安打、ランバートが中堅・佐々木の失策で出塁して２死一、三塁となったところで珍事は起きた。１番の太田が一塁線にはじき返した打球は一塁手のリチャードがキャッチしてそ