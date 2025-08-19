992.2型でも選べるツーリング・パッケージ恐らく、市中で見かける最新のポルシェ911 GT3は、多くがノーマル状態ではない。サーキット走行は前提でなくても、リセールバリューが視野に入っているなら、ヴァイザッハ・パッケージが選択されているはず。【画像】手懐けやすく没入できるポルシェ911 GT3ツーリング競合クラスの敏腕スポーツたち全169枚それは、英国では1万9500ポンド（約386万円）のオプション。専用サスペンショ