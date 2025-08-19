この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 小テストで誤字があり便乗した生徒⇒返ってきた答案の先生の反応に27万いいね あんせんと(@an1000_10)さんの投稿です。学校のテストなどで返却された解答用紙に、先生からのコメントが書かれて