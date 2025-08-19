北海道・知床半島の羅臼岳で男性がクマに襲われ死亡した事故で、駆除されたクマが男性を襲った個体であることが分かりました。8月14日、北海道・斜里町にある羅臼岳で、登山客の曽田圭亮さんがクマに襲われ死亡しました。死因は「全身多発外傷による失血」でした。翌日、遺体の近くにいた親子グマ3頭をハンターが駆除。北海道の研究機関が、クマが曽田さんを襲った個体なのかDNA鑑定を進めていましたが、曽田さんの衣類に付着して