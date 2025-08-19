ソフトバンクグループは、アメリカの大手半導体メーカー「インテル」に20億ドル、日本円で約3000億円を出資すると発表しました。インテルはAI向け半導体開発の出遅れなどから経営不振となっており、アメリカのトランプ政権が約10％の出資を検討していると地元メディアが伝えています。ソフトバンクグループによる出資比率は2％程度になるとみられ、孫正義社長は「インテルの役割がアメリカ国内でより発展していくことを期待する」