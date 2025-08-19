「週刊新潮」に差別的なコラムを掲載されたとして、作家の深沢潮（うしお）さんが出版元の新潮社に抗議していた問題で、連載していたコラムが、２０日発売分をもって終了することがわかった。抗議を受けたコラムは、７月２４日発売の同誌に掲載された高山正之さんの「変見自在」。朝鮮半島にルーツを持つ深沢さんらの名前を挙げ、「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」などと記していた。深沢