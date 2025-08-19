アメリカのトランプ政権が少額の輸入品について、これまでの免税措置を停止して関税を課すと発表したことをめぐり、日本郵政は、アメリカ向けの郵便物が遅延したり返送される可能性があるとして注意を呼びかけました。アメリカのトランプ政権は、先月末、800ドル＝日本円でおよそ11万7000円以下の少額の輸入品について、関税を免除する措置を停止して、品目ごとの関税を課すことを決めました。今月29日以降、関税が課される予定で