◆ソフトバンク―西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が12球団最速で30盗塁をマークした。2点を追う初回。先頭で中前打を放ち出塁すると、柳町達の7球目に二盗を決めて近藤健介の右前適時打につなげた。周東は3年連続4度目の30盗塁到達。30盗塁を超えた2020、23、24年はいずれも盗塁王に輝いている。