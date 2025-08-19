福岡管区気象台は19日午後6時14分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞福岡地方に、大雨注意報（浸水害）、洪水注意報を発表している市町村があります。筑豊地方に、大雨注意報（土砂災害）を発表している市町村があります。19日午後7時16分、大雨と洪水の注意報は解除されました。19日は、夜のはじめ頃にかけて、湿った空気や強い日射の影響で、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や、激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が