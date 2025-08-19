◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天(19日、ZOZOマリン)ロッテ・藤原恭大選手が初回から見事な守備を見せました。初回、楽天の先頭で打席に向かった中島大輔選手は、6球目のストレートをとらえライト方向へ打球を放ちます。するとライトの守備についていた藤原選手が落下地点に一直線。そのまま華麗にスライディングし、上体を背面に倒しながら見事ボールをつかみました。見事なプレーにファンも大歓声。プレーボール直後に球場をわ