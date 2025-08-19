協会けんぽ群馬支部は前橋市本町に構えていた事務室を、ＪＲ新前橋駅前の複合施設に移転し、１９日に開所式を開きました。 協会けんぽ群馬支部は先月２２日、ＪＲ新前橋駅前の複合施設ＪＯＭＯスクエアに事務室を移転しました。事務室と受付窓口、会議室がワンフロアになり業務の効率化が見込めるということです。 新事務室の開所式で協会けんぽの北川博康理事長は「様々な分野で新たな歩みを進めている。新生群馬支部として皆様