◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月19日神宮）巨人の中山礼都内野手（23）が19日のヤクルト戦（神宮）でともにプロ初となる1試合2本塁打＆2打席連発をやってのけた。「6番・二塁」に入って3試合連続で先発出場。まずは2―1で迎えた2回だ。先頭打者として入った第1打席。相手先発右腕・ランバートに2球で追い込まれたが、2ストライクからの3球目、外角高めへの152キロ直球に逆らわず、逆方向の左翼スタンドに放り込