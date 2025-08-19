◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年8月19日京セラD）阪神・伊原陵人投手が、20日の中日戦（京セラドーム）に先発する。前回7日の同戦では序盤から捕まり、4回6安打でプロ最多の5失点。その中日打線との再戦に備え、この日は京セラドームで最終調整した。「強気に攻め込んでいくだけ。打たれたら…とかではなく、立ち向かっていきたい」6月8日のオリックス戦以来、白星からは遠ざかる。「キャッチャーとコミュニケーション