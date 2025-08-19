第１０７回全国高校野球選手権は１９日に準々決勝４試合が行われ、４強が出そろった。この日は山梨学院、日大三（西東京）、県岐阜商、沖縄尚学が勝利。２１日に行われる準決勝に駒を進めた。▽準決勝の対戦カードは以下。日大三−県岐阜商沖縄尚学−山梨学院４強の顔ぶれは関東が２校、東海が１校、九州が１校。センバツを含めると、４校全てが甲子園優勝経験校となった。沖縄尚学、山梨学院は初の夏制覇へあと２勝となった