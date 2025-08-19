第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝4試合が行われた。第3試合で春夏連覇を目指していた横浜（神奈川）が延長11回タイブレークの末、県岐阜商（岐阜）に敗れる波乱も起きた。これで21日に行われる準決勝のカードが決定した。＜第1試合＞日大三（西東京）―県岐阜商（岐阜）＜第2試合＞沖縄尚学（沖縄）―山梨学院（山梨）