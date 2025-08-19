これからの気象情報です。 ◆注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。 ◆20日(水)の天気 ・上越地方 昼頃までは日差しが強く、19日(火)と同じくらい暑くなるでしょう。ただ、午後はにわか雨や雷雨のところがありそうです。 ・中越地方 変わりやすい天気で、午後は沿岸部も含めて所々で雨や雷雨になるでしょう。晴れていても天気の急変に注意が必要です。 ・長岡市と三条市周辺