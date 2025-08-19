俳優の水上恒司（26）が19日に都内で行われた、主演映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）の完成披露試写会に出席した。 同作は、原浩氏の同名小説が原作。信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下美月）の元に届いた、戦死した先祖の久喜貞市の日記をきっかけに怪異と事件が巻き起こる先読み不能ミステリー。この日、オススメのおいしいものとして、水上は「鯣の下足」とつづったフリップを披露すると「