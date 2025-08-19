女性アイドルグループ「＃ババババンビ」は19日に公式サイトを更新。メンバーの近藤沙瑛子が喉の手術を行ったことを報告した。公式サイトを通じ「近藤沙瑛子が以前より、喉の違和感を感じ、医師と相談しながら経過観察を行いましたが、担当医師から手術を進められ本人とも協議をし、8/13NEO KASSEN2025出演後に手術を行うことになりました」と報告した。現在は手術を無事に終え、療養しているという。今後について「本人の