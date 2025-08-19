「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが山口の一発で同点に追いついた。２点先制された直後の二回、安田が左中間二塁打で出塁。続く山口は岸の真ん中低めの１４３キロの直球を右中間へ３号２ランとした。１８日が誕生日だっただけに、「打ったのは、まっすぐです。２５歳、１本目を打つことができて良かったです。次も頑張ります」とコメントした。１５日以来のスタメン起用に、６日以来の本塁打