「正直、特殊詐欺に引っかかると思わなかった」８月にオレオレ詐欺に遭い、５００万円をだまし取られた男性が悲痛な思いを語りました。その手口は実に巧妙です。（電話）「○○さん名義のキャッシュカードが見つかっておりますので、今回事件の当事者として連絡しているんですけど」８月６日、警察を名乗る男から札幌市内に住む４０代男性の携帯に電話がありました。捜査している中で、男性のキャッシュカードが見つか