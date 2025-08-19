昔ながらの黒千代香におしゃれなタンブラー。県の伝統的工芸品に指定されている薩摩錫器は300年以上前に誕生しました。その歴史を紐解くとともに伝統を受け継ぐ職人の技に迫ります。霧島雑感霧島市の薩摩錫器工芸館、岩切美巧堂です。100年以上、薩摩錫器の製造、販売を手掛けています。錫を削るのはこの道30年の岩切洋一さん(51)です。原料となる錫は、鹿児島で生産されていました。370年前、鹿児島市下福元町の錫山