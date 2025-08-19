◇セ・リーグ（2025年8月19日京セラD）19日の阪神―中日戦前に、9人組グローバルグループ「＆TEAM」が、ライブパフォーマンスとファーストピッチセレモニーを行った。「TIGERSB―LUCKDYNAMITESERIES2025」イベントのブラックユニホームに身を包んで歌とダンスを披露し、場内からは歓声が上がった。メンバーを代表してMAKIは、「結構緊張していたけど、入場するときに多くの阪神ファンが手を振ってくれた。温かい雰囲