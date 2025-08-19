SBIホールディングス（HD）が東北銀行（盛岡市）と資本業務提携することが19日、分かった。数億円を出資し、東北銀株を3％程度取得する方向で調整している。資本業務提携する地方銀行は10行目。将来的には公的資金を完済した傘下のSBI新生銀行を中核に、各地銀との協業を進める方針だ。地銀への出資は2022年5月に発表した大光銀行（新潟県長岡市）以来で約3年ぶりとなる。SBIHDと東北銀が週内にも発表する。両社は、提携によ