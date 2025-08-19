東京地検は19日、オンラインカジノを利用したとして賭博容疑で書類送検された芸能事務所「タイタン」所属のお笑いコンビ「バターヤング」の佐野寛さん（29）と、お笑い芸人「あさひ」こと斎藤旭さん（36）を不起訴とした。詳しい理由は明らかにしていない。2人はスマートフォンなどを使って国内からカジノサイトに接続し、賭博をした疑いで、7月に書類送検されていた。