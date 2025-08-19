「全国高校野球選手権・準々決勝、沖縄尚学２−１東洋大姫路」（１９日、甲子園球場）沖縄尚学が夏の甲子園初となる４強入りを決めた。二回無死満塁から、伊波の右前適時打、新垣瑞の中犠飛で２点を先制。先発の新垣有は三回にソロ本塁打こそ浴びたが、強打の東洋大姫路打線を６回１点に抑える好投。１７日の３回戦・仙台育英戦で１６９球を投げていたエース左腕の末吉は七回から登板し、１点差を守り切った。２１日の準決