きょう午前、仙台市内の交差点で自転車で横断歩道を渡っていた小学生が、左折してきた車に巻き込まれました。車の下敷きになった小学生は自力で脱出したものの、頭の骨を折る大けがです。きょう午前11時ごろ、仙台市・若林区の交差点で「男の子が車の下敷きになり、泣いている」と近くにいた人から消防に通報がありました。警察などによりますと、近くに住む7歳の男の子が横断歩道を自転車に乗って渡っていたときに、左折してきた