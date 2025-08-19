去年12月、氏名不詳者らと共謀し、新潟県長岡市に住む80代女性から現金200万円をだまし取った疑いで広島県の自営業の男が逮捕されました。特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは広島県福山市に住む自営業の男(27)です。男は氏名不詳者らと共謀し、去年12月25日、氏名不詳者らが長岡市に住む80代女性の自宅へ電話をかけ、電話の相手が孫であり、現金を至急必要としているので、孫の代わりに行く勤務先の上司の息子に渡し