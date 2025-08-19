北陸初の｢リサイクルタウン｣構築を目指します。自動車解体を行う会宝産業と、損害車の買い取りや販売を行うタウが、パートナーシップ契約を結びました。両社が持つリユース・リサイクルの知見とノウハウを生かし、地域発展につなげるリサイクルタウンを構築します。会宝産業・近藤 高行 社長：「今までと違った査定のやり方ができますので、お客様にとっても高価に買い取りができるようになるのではないか」今後