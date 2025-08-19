記録的な大雨で住宅が被災し、徐々に片付けを進めている人も多いと思います。 【画像で確認】衛生的に消毒するための「装備」と「注意点」 熊本県は、床上浸水にあった家などに、しっかりと消毒をするよう呼びかけています。 なぜ消毒が必要？ 掃除をした後、乾燥させた後に、消毒です。 床上浸水すると衛生状態が悪くなるので、もし消毒しなければ、レジオネラ菌や腸管出血性大腸菌などに感染して、最悪の場合、死亡する恐れ