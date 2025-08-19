「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）巨人は二回の守備で痛恨の失策を犯した。二回２死一塁の場面。投手・ランバートは打ち取った当たりのセンターへの飛球だったが、中堅・佐々木が捕球できずに落球した。一、三塁とピンチが広がり球場は騒然とした雰囲気となった。ベンチの阿部監督は厳しい表情を浮かべた。