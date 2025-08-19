猛暑に加えて、記録的大雨の影響も気がかりなのが熊本のコメです。さらにも増して、コメに被害を与える厄介な生き物が増えています。8月12日、熊本県病害虫防除所の職員が見せてくれたのは…。 ■熊本県病害虫防除所・江口武志主幹「稲に悪さをする【斑点米カメムシ類】といわれるものが、この中のミナミアオカメムシというもの」 コメの天敵といえる「斑点米カメムシ類」が、記録的な猛暑などの影響で平年よりやや多くなっ