記録的な大雨は日本一の生産量を誇る「イ草」の産地にも影を落としています。 【写真を見る】壊滅･･･畳の原料『イ草』国内の9割を担う生産地が水没「畳表がかなり品薄になるのは間違いない」熊本 イ草農家 田淵稔さん「だいたい52cmから55cmくらいのところが水没してしまった」 熊本県の八代平野で、畳表の原料となるイ草を生産している田淵さんです。 湿気を避けるため黒いビニールで覆われたイ草は大雨で水没しま