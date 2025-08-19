愛知県の大村知事が8月19日、赤澤経済再生担当相と面会しました。県内に数多くある製造業や農業にいわゆる『トランプ関税』の影響が広がらないよう、経営や資金繰りといった事業者への支援などを求め、要請書を手渡しました。大村知事：「米国関税問題は合意したというアナウンスはあっても、実際発動されていないので、きっちりかたつけてもらわないとですね。(赤澤大臣は)しっかりやります、やっていますということでしたね」