8月18日夕方、新潟県湯沢町で体長約1mのクマの目撃情報があり、警察などが注意を呼びかけています。 18日午後6時ごろ、湯沢町役場から南魚沼署へ「きょう午後5時半ころ、湯沢町神立を車両で走行していた目撃者から役場に市道で熊1頭（体長約1メートル）を目撃した。熊は走り去って行った」と連絡がありました。警察によりますと、目撃された場所は湯沢学園付近の市道で熊は魚野川方向から湯沢学園方向に立ち去っていったと