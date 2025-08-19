霜の被害を防ぎ五穀豊穣を願う伝統の「火たき神事」が、熊本県阿蘇市の霜神社で始まりました。 【写真を見る】“59日間ご神体を温める” 2500年以上の歴史 「火たき神事」で五穀豊穣を願う阿蘇 「火たき神事」は2500年以上の歴史があるとされ、国の重要無形民俗文化財に指定されている「阿蘇の農耕祭事」の一つです。 この神事は毎年8月19日からご神体を59日間、火で温めることで、農作物が霜の害に遭わず、豊作になるよう願